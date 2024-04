22 d’abril, vaga a Biblioteques de Barcelona

El personal de Biblioteques de Barcelona va decidir en assemblea, el passat dilluns 8 d’abril, fer VAGA de 24 h la vigília de Sant Jordi, coincidint amb el Pregó de la lectura, que inicialment havia de tenir lloc a la Biblioteca Gabriel García Márquez.

La vaga, convocada pel Comitè de Biblioteques de Barcelona (CGT i Intersindical), té com a objectiu denunciar el malestar de la plantilla per la falta de conciliació i la falta de reconeixement del sector, així com reivindicar la resta de les demandes històriques del personal, necessàries per sostenir un servei de qualitat (agrupades sota el @defensembiblios).

La Gerència vol implementar unes noves estructures horàries a l’octubre, les quals no només no resolen el problema d’horaris de la majoria de la plantilla, sinó que agreugen les mancances estructurals, com la falta de personal, amb els problemes que això comporta. Deixar taulells o sales desateses afecta la qualitat del servei, la convivència entre usuàries i té un impacte en la salut física i mental de les treballadores, exposant-nos a més riscos psicosocials.

El pregó de lectura de Sant Jordi s’havia de celebrar a la Biblioteca García Márquez, però després de la convocatòria de la vaga, s’ha traslladat al Born Centre de Cultura i Memòria, amb el pretext d’ampliar l’aforament. En paral·lel, el regidor de Cultura, Xavier Marcé, va convocar i cancel·lar el dia abans la reunió programada amb el Comitè d’empresa la mateixa setmana. I, a més, l’empresa ha decidit no presentar-se a l’acte de mediació amb Treball.

Des de la CGT, fem una crida a la mobilització de la plantilla perquè sabem que els drets s’aconsegueixen lluitant. Juntes podem arribar més enllà! Animem també a la comunitat usuària de les biblios a donar suport a la vaga. Estimem les biblioteques, defensem-les!

Concentracions 22 d’abril:

11h Bib. Gabriel García Márquez

17h El Born Centre de Cultura i Memòria

